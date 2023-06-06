Власти Лабинского района сообщили об эвакуации детей и повреждении дорог из-за ливней

В Лабинском районе из-за обильных подтоплений и разлива водоемов после ливней из детского лагеря «Мечта» в станице Упорной эвакуировали 79 детей и передали родителям. Глава района Владимир Забураев сообщил в Telegram о повреждении дорог и других последствиях проливных дождей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В станице из-за разлива ручьев оказалась повреждена автодорога краевого значения «Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная» в районе улицы Ключевой станицы Упорной. Проезд перекрыли. На улице Лермонтова размыло трубный переход. Уровень воды в реке Окард стабилизировался.

В Зассовском сельском поселении дождевая вода забила ветками проход под мостом, из-за чего впоследствии оказалась подтоплена автодорога. Вода также вышла на дорогу в хуторе Веселом. В хуторе Привольном уровень воды в реке Кукса достиг 230 см, что соответствует «опасному явлению». Оказалась подтоплена автодорога, вода зашла на территорию одного двора.

Уровень воды выше опасного явления поднялся в реке Ецока. В селе Горном подтоплена одна придомовая территория.

В Лабинске на нижней террасе города вода стала постепенно уходить. Ранее глава муниципалитета Сергей Шеремет сообщил о возможной эвакуации людей в случае необходимости.

Мониторинг уровня воды в реках ведется в круглосуточном режиме. Из Краснодара в зону подтоплений района направили автомобиль повышенной проходимости, шесть единиц спецтехники, две лодки и 22 человека.

Анастасия Донскова

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