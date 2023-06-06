В Мостовском районе два поселения оказались отрезаны из-за размытых в результате ливня дорог

В Мостовском районе из-за размытия мостовых переходов, вызванного обильными дождями, село Никитино и поселок Кировский оказались отрезаны от транспортного сообщения. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

«Объездных путей нет, к месту направили специальную технику для восстановления дороги»,— говорится в сообщении.

В Лабинском районе из-за подъема уровня воды в реках Кукса и Неволька во Владимирском поселении подтопило 34 двора и три дома. Ранее глава района Владимир Забураев сообщил об эвакуации детей из лагеря «Мечта» в станице Упорной. В крае объявили штормовое предупреждение из-за возможного разлива рек бассейна Кубани в течение суток 6 июня.

Анастасия Донскова

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