Politico: поддержка Украины Вашингтоном будет зависеть от успеха контрнаступления

Предоставление дальнейшей помощи Украине и репутация действующего президента США Джо Байдена зависят от результатов украинского контрнаступления. К такому выводу пришло издание Politico после разговора с пятью высокопоставленными представителями администрации Соединенных Штатов.

Если украинским вооруженным силам удастся успешно завершить контрнаступление западные союзники Киева усилят военную и финансовую помощь, пишет Politico. Однако, если Украина «не оправдает ожидания», поддержка со стороны западных стран может прекратиться. Издание прогнозирует, что после этого последуют призывы к поиску дипломатического решения в ускоренном порядке.

Politico отмечает, что после ввода российских войск на территорию Украины у Киева было немало показательных результатов. Однако нынешний раунд боевых действий приобрел для Вашингтона более значимый статус. Собеседники издания не знают, дадут ли законодатели зеленый свет дальнейшему выделению средств Украине, когда закончится нынешний транш.

В Белом доме полагают, что успешное украинское контрнаступление можно будет подать как еще одну внешнеполитическую победу Джо Байдена. По их мнению, в преддверии президентской гонки это позволит ему показать себя как государственного деятеля мирового уровня.

Власти США не раз подчеркивали, что намерены оказывать поддержку Украине в любом случае. Так, 4 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не собирается давать каких-либо оценок по итогам украинского контрнаступления и продолжит поддерживать Киев при любом исходе. Аналогичную позицию 8 июня озвучил и сам Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Президент заявил, что США продолжат финансировать поддержку «столько, сколько потребуется».

О том, как проходила встреча президента США и премьер-министра Великобритании, — в материале «Ъ» «Отношения особой степени близости».