Президент Германии одобрил сокращение мест в Бундестаге

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о сокращении количества мест в Бундестаге с 736 до 630, сообщает газета Zeit. В рамках закона введут барьер в 5% для прохождения в Бундестаг. Также будут отменена выдача «компенсационных» мандатов, которые позволяли попасть в парламент, не преодолев этот барьер.

В марте проект закона был принят самим Бундестагом. Правительство земли Бавария и партия Христианско-социальный союз (ХДС) намерены попытаться добиться отмены закона через суд. Они утверждают, что эта инициатива нарушает конституцию Германии. В канцелярии господина Штайнмайера заявили, что была проведена юридическая проверка закона, и никаких замечаний по ее итогам озвучено не было.

В феврале ХДС победил на повторных выборах в парламент Берлина, впервые за два десятилетия оставив позади Социал-демократическую партию Германии. По сравнению с предыдущими результатами христианские демократы улучшили свои показатели на 10%. По мнению экспертов, причины протестного голосования кроются в недовольстве городскими проблемами.

Лаура Кеффер