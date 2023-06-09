Для спасения Ани Санакоевой не хватает 744 174 руб.

Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У ребенка родовое повреждение правого плечевого сплетения. Сейчас рука сильно ограничена в движениях: отмечаются слабые отведение плеча, сгибание и разгибание кисти и пальцев справа. По мере роста Ани проблемы будут только усугубляться: появятся сложности с самообслуживанием, девочка будет полностью зависеть от помощи взрослых. Необходимо в ближайшее время провести многоэтапное лечение — микрохирургическую реконструкцию плечевого сплетения. Надеюсь, мы сможем помочь Ане и она будет жить и двигаться без ограничений».

Стоимость этапной хирургии 768 174 руб. Телезрители ГТРК «Алания» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 744 174 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Санакоеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Аниной мамы — Людмилы Анатольевны Стаценко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).