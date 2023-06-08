Минтранс: не все страны отказались обслуживать российские самолеты

Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что Россия ищет страны, которые помогли бы ей с обслуживанием самолетов. По его словам, некоторые страны уже помогают ремонтировать воздушные суда. Конкретные страны он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще. Поэтому да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом»,— сказал Виталий Савельев в эфире «Россия—1» (цитата по «Прайму»).

В апреле представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации. РБК со ссылкой на источники сообщал, что первый самолет был отправлен на ремонт в Иран уже в апреле. Странам Евросоюза было запрещено ремонтировать российские самолеты из-за санкций еще в марте 2022 года.

Анастасия Ларина