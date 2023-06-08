Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтранс: не все страны отказались обслуживать российские самолеты

Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что Россия ищет страны, которые помогли бы ей с обслуживанием самолетов. По его словам, некоторые страны уже помогают ремонтировать воздушные суда. Конкретные страны он не назвал.

Виталий Савельев

Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще. Поэтому да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом»,— сказал Виталий Савельев в эфире «Россия—1» (цитата по «Прайму»).

В апреле представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации. РБК со ссылкой на источники сообщал, что первый самолет был отправлен на ремонт в Иран уже в апреле. Странам Евросоюза было запрещено ремонтировать российские самолеты из-за санкций еще в марте 2022 года.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...