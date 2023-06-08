«Укргидроэнерго» направила в ЕСПЧ иск к России из-за разрушения Каховской ГЭС

Украинская компания «Укргидрэнерго» направила иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в отношении России с требованием компенсировать ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба «Укргидрэнерго».

«В целях скорейшей защиты нарушенных прав и интересов компания просит суд рассмотреть возможность определить первоочередность рассмотрения соответствующего дела в связи с террористическими действиями России»,— сообщила компания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что руководство его страны подаст иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в отношении России из-за разрушения Каховской ГЭС. Украина уже созвала по этой причине заседание Совбеза ООН, это же затем сделала Россия.

Плотина и здание Каховской ГЭС разрушились рано утром 6 июня. В Днепр попало 150 тонн машинного масла, вода затопила несколько городов и сел: Новую Каховку, Голую Пристань, Алешки, частично Херсон.

В Кремле считают, что Украина подорвала плотину, чтобы лишить Крым водоснабжения. Владимир Зеленский говорил, что Россия подорвала плотину, чтобы усложнить украинским вооруженным силам форсирование Днепра при наступлении. Президент России Владимир Путин возложил вину за разрушение плотины на власти Украины.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — читайте в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Анастасия Ларина