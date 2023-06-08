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Коммерсантъ FM
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При обстреле Белгородской области повреждена производственная база

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Повреждения получили постройки производственной базы, осколки повредили газовую трубу.

«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram.

Ранее сегодня, 8 июня, под обстрел попал хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. Были повреждены линии электропередачи, нарушено электроснабжение. Никто не пострадал.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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