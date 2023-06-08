СвЖД изменила порядок курсирования электричек в июньские праздники

На Свердловской железной дороге с 11 по 13 июня изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов, сообщили в пресс-службе СвЖД. В связи с общероссийским праздничным днем 12 июня взамен «будних» рейсов на маршруты выйдут пригородные поезда, курсирующие по выходным.

Изменения также затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

№7053 Екатеринбург — Шаля (отправление в 17:58) назначен 12 июня вместо 11 июня

№7054 Шаля — Екатеринбург (отправление в 04:43) назначен 13 июня вместо 12 июня

№7055 Екатеринбург — Кузино (отправление в 17:58) назначен 11 июня вместо 12 июня

№7056 Кузино — Екатеринбург (отправление в 05:40) назначен 12 июня вместо 13 июня

№7062 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 07:27) назначен 12 июня вместо 13 июня

№7066 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 12:13) назначен 12 июня вместо 11 июня

№7067 Екатеринбург — Нижний Тагил (отправление в 17:25) назначен 11 июня вместо 12 июня

№7071 Екатеринбург — Серов (отправление в 17:25) назначен 12 июня вместо 11 июня

№7072 Серов — Екатеринбург (отправление в 03:18) назначен 13 июня вместо 12 июня

Свердловская железная дорога работает в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Пермском крае. Напомним, в мае перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 10%. В пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров, в дальнем следовании — 0,6 млн. На летний сезон на магистрали назначили дополнительные поезда в направлении черноморского побережья.

Диана Сунагатуллина

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