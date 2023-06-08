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Коммерсантъ FM
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Муж главы Истринского района Подмосковья погиб на Украине

Муж главы городского округа Истра Московской области Татьяны Витушевой Владимир Кузнецов погиб во время боевых действий на Украине. Об этом сообщила сама Татьяна Витушева в Telegram.

Фото: страница Татьяны Витушевой в Telegram

Фото: страница Татьяны Витушевой в Telegram

В октябре 2022 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что Владимир Кузнецов поехал воевать на Украину добровольцем.

«Его авторитет как командира-руководителя был непререкаем. С него брали пример и на него равнялись»,— написала в Telegram Татьяна Витушева. В зоне военной операции Владимир Кузнецов стал командиром мотострелкового полка. Получил орден «За военные заслуги», медаль Суворова, медаль Жукова.

Прощание с Владимиром Кузнецовым прошло сегодня, 8 июня, на Аллее Героев на новом кладбище Истры.

О последствиях ввода войск России на Украину— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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