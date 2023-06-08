Ученые замерили уровень радиации в Северо-Крымском канале после удара по Каховской ГЭС

Специалисты отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН измерили уровень радиации в Северо-Крымском канале после ЧП на Каховской ГЭС. Его превышений не обнаружено, сообщили в пресс-службе института.

Замеры проводились в районе поселка Советское. Ученые отметили, что сейчас радиационный фон не превышает 0,1 микрозиверта. Это вполовину ниже санитарных норм. Также ученые подчеркнули, что Северо-Крымский канал заполнен, уровень воды в нем не понизился.

Утром 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. В результате разрушились задвижки, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, сейчас вода уходит. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. Жителей некоторых из них эвакуировали.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что угрозы водоснабжению города в результате обрушения плотины ГЭС нет. Глава Крыма Сергей Аксенов после ЧП заявлял об угрозе обмеления Северо-Крымского канала.

Татьяна Ручкина

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