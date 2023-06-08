МИД пояснил, как финские представительства в России могут пользоваться банковскими услугами

Департамент информации и печати российского МИДа сообщил, что представительства Финляндии в России могут открывать и использовать банковские счета только в одном финансовом учреждении. В ведомстве объяснили это решение ответными мерами на действия Хельсинки по отношению к российским дипломатам. В российском посольстве ранее говорили, что речь идет о банке ВТБ.

В департаменте пояснили РБК, что российская сторона готова обсуждать доступность услуг кредитно-финансовых организаций для дипломатических представительств на основе взаимности. В связи с этим Москва ожидает снятия всех введенных ограничений со стороны финских властей.

17 мая МИД Финляндии сообщил, что банковские счета финских представительств на территории России заморожены. Между тем в ведомстве заверили, что решение о блокировке счетов не повлияло на дипломатические отношения стран, финские представительства в России продолжат работу. В России Финляндия представлена посольством в Москве и консульством в Санкт-Петербурге.

Позднее в российском посольстве сообщили, что ограничение в банковском обслуживании стало вынужденной мерой. В посольстве указали, что в аналогичной ситуации находится дипмиссия России в Финляндии, где ей разрешено пользоваться только банком Nordea.