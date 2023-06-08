Правительство выделит на развитие туристической инфраструктуры 50 млрд рублей

Правительство выделит 50 млрд руб., которые будут направлены на развитие инфраструктуры для приема туристов в регионах и программы поддержки путешествий школьников и студентов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе форума «Путешествуй!», который проходит в Москве.

«В этом году на поддержку сферы туризма из федерального будет направлено около 50 млрд руб. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру курортов, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты и обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь»,— сказал господин Чернышенко (цитата по «Интерфаксу»).

В рамках развития туризма российская компания «Роза Хутор», узбекистанский горный курорт «Амирсой» и казахстанская компания «Шымбулак» создадут Евразийский альянс горных курортов. Представители трех организаций уже пописали меморандум, предусматривающий его создание. Целью соглашения является формирование туристического горного маршрута, объединяющего три курорта.

В феврале 2022 года правительство утвердило новые правила субсидирования инициатив, направленных на развитие туротрасли в части развития некапитальных средств размещения. На поддержку 800 проектов суммарно планируется выделить 3,5 млрд руб., гранты варьируются от 3 млн до 5 млн руб.

Милена Костерева