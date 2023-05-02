На поддержку турбизнеса в Крыму направят 2,7 млрд рублей в 2023 году

На поддержку туристического бизнеса в Крыму направят 2,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, эти средства выделят из денег, полученных от продажи иностранных активов. В общей сложности от реализации имущества иностранных резидентов было получено 4 млрд руб.

«По итогам получения заявок по модульным конструкциям, если мы увидим достаточное количество качественных проектов, мы предлагаем вот этот остаток денег, разницу между 4 млрд и тем, что мы направим в Крым, направить на их поддержку, чтобы больше модульных гостиниц мы построили в этом году»,— отметил господин Решетников.

По заявлению министра, за 2022 год количество туристических поездок увеличилось на 4 млн единиц, несмотря на временное ограничение полетов в аэропортах юга России. Число приезжих, размещенных в гостиницах, выросло на 20% за тот же период.

В то же время отмечен рост стоимости размещения в трехзвездочных отелях и гостиницах. Так, в Краснодарском крае, Москве и Татарстане превысил среднероссийские показатели. В пределах среднего диапазона (6–8%) отмечено увеличение стоимости проживания в отелях категории «три звезды» в Ставропольском крае, Башкирии и Калининграде. Министр отметил, что в Крыму стоимость размещения опустилась ниже уровня прошлого года.

Краснодарский край получит 170 млн руб. на поддержку туристических организаций. В общей сложности на эти цели в регионы направят более 12 млрд руб.

Анастасия Донскова

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