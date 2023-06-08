В 2023–2030 годах датская Orsted инвестирует €64 млрд в возобновляемую энергетику

В среду, 7 июня, датская энергетическая компания Orsted, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), сообщила, что объем ее инвестиций в новые мощности в 2023–2030 годах составит 475 млрд датских крон (€64 млрд). По оценкам компании, эти инвестиции позволят ей ввести в строй новые объекты общей мощностью 50 ГВт. Orsted подчеркнула, что новые капиталовложения будут осуществлены за счет собственных средств компании.

Заявление было сделано в преддверии сегодняшней встречи руководства Orsted с инвесторами и аналитиками, на которой компания расскажет о своих достижениях и планах на ближайшие годы. Известно, в частности, что она повысила прогноз целевой средней доходности капитала в 2020–2027 годах с прежних 11–12% до 15%.

В настоящее время Orsted является крупнейшим в мире оператором прибрежных ветряных электростанций. Общий объем вырабатываемой мощности на всех станциях ВИЭ компании составляет около 15,5 ГВт. Объекты общей мощностью 4,9 ГВт находятся на стадии строительства, получены контракты на строительство станций ВИЭ еще на 10,6 ГВт.

В 2022 году доля электроэнергии, выработанной на солнечных и ветряных станциях, достигла максимума — 12% от общемирового производства, «Ъ» писал об этом в публикации «Солнце и ветер ставят рекорды».

Евгений Хвостик