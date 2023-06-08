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Коммерсантъ FM
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Песков: Запад ограбил предпринимателей из России, но они должны бороться за свои права

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает правильной борьбу российских инвесторов за их активы, которые оказались заморожены за рубежом. По его словам, западные страны нарушили право собственности и «ограбили» инвесторов из России. Так он ответил на вопрос «Ъ» о целесообразности группового иска российских бизнесменов с требованием возместить ущерб, причиненный им после заморозки активов.

«Естественно, наши предприниматели, да и само государство — все были ограблены на Западе в разных форматах. Естественно, они пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы из-за рубежа. Это сложный и долгий путь: страны Запада нарушили все правила и принципы и посягнули на права собственности»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков отметил, что российские инвесторы весьма ограничены в праве обращения в европейские суды. Только некоторым бизнесменам удалось добиться судебного решения в свою пользу, указал он. «Естественно, все эти усилия обоснованы и понятны, и их нужно продолжать. Что касается этого варианта, не совсем правильно администрации комментировать, и прогноз по результативности и эффективности. Оставим это специалистам, но надо бороться за свои права однозначно»,— заключил он.

Euroclear и Clearstream заморозили российские активы из-за санкций в 2022 году. В декабре Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга и от Казначейства Бельгии. В мае 2023-го глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инвесторы вернули активы из-за рубежа примерно на 3 трлн руб.

7 июня партнер в юридической компании NSP Александр Некторов сообщил Forbes, что его фирма готовит коллективный иск в российский суд для разблокировки замороженных Clearstream и Euroclear активов. Издание отмечало, что аргументом в борьбе российских инвесторов за свое имущество могут стать замороженные в России активы европейских депозитариев.

Согласно отчетности Euroclear и Deutsche Borse Group (куда входит депозитарий Clearstream), общий объем заблокированных в России активов Euroclear и Clearstream составляет €2,9 млрд. Блокировка произошла в ответ на ограничения, которые депозитарии ввели в отношении НРД, исполняя европейские санкции после начала военной операции России на Украине.

Милена Костерева

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