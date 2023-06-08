СД «Самолета» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год

Совет директоров девелопера «Самолет» рекомендовал не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 12 месяцев 2022 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте группы. Окончательное решение по данному вопросу будет принято 30 июня 2023 года на общем собрании акционеров.

Глава ПАО «ГК "Самолет"» Антон Елистратов отметил, что «решение совета директоров отражает сохраняющийся высокий уровень неопределенности на рынке жилой недвижимости и соответствует консервативной финансовой политике группы». По его словам, данная мера носит временный характер и «направлена на поддержание высокой финансовой гибкости с учетом обширной программы стратегического развития». Господин Елистратов добавил, что к вопросу о дивидендных выплатах менеджмент планирует вернуться в третьем квартале 2023 года.

На старте торгов сегодня, 8 июня, акции компании на Мосбирже упали на 4,5%. До этой новости акции компании росли на 0,28%. По мнению аналитиков БКС, решение совета директоров стало «негативным сюрпризом» для инвесторов. Однако обещание вернуться к вопросу дивидендов нейтрализовало негативный эффект для акций «Самолета».

В конце апреля компания опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Девелопер отчитался о росте выручки на 85%, до 172,2 млрд руб. В конце мая «Самолет» сообщал о своем решении провести buyback на сумму до 10 млрд руб. Выкуп собственных акций на рынке будет проведен дочерней компанией группы до конца 2023 года.

Отказ от выплаты дивидендов становится трендом для российских компаний. Ранее компании «Газпром», «Полюс», «Русал», «Норникель», «Интеррос», «Мечел» и другие отказались от выплаты дивидендов.

Подробнее о ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «Дивиденды накрыло санкциями».

Полина Мотызлевская