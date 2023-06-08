Деятели культуры просят лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга

18 деятелей культуры подписали обращение городских активистов с требованием лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга, сообщили 8 июня в Градозащитном пресс-центре. Сбор подписей связан со сносом дома Басевича, территорию которого планируют передать возглавляемой господином Эйфманом Академии танца.
Церемония закрытия фестиваля «Черешневый лес». Борис Эйфман перед началом спектакля
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Среди подписавшихся историк и писатель Лев Лурье, музыкант и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, художника Алла Джигирей, актриса Татьяна Петрови, актер и музыкант Михаил Новицкий и другие.
Градозащитники совместно с деятелями культуры обвиняют Бориса Эйфмана в разрушении кинематографа «Ассамблея» на улице Лизы Чайкиной, дома Басевича, школы и детского сада, сквера на Большой Пушкарской улице и строящегося парка «Тучков Буян».
В обращении указывается, что он совершал это «целенаправленно и последовательно», «во вред петербуржцам, во вред детям». «Фактически возглавляемыми им (Борисом Эйфманом — «Ъ-СПб») бюджетными учреждениями Академический театр балета Бориса Эйфмана и Академия танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне были уничтожены два объекта культурного наследия, а также два сквера»,— говорится в тексте петиции.
Звание почетного гражданина Петербурга Борис Эйфман получил в 2021 году. Он получил голоса 34 депутатов ЗакСа города.
Напомним, что снос Дома Басевича в Петербурге начался 18 мая. Внутрь здания в знак протеста против его уничтожения проникли несколько человек, которые находились там, пока велись демонтажные работы. В результате начавшихся работ также оказался поврежден соседний жилой дом. При этом Куйбышевский райсуд города отказался снова рассматривать вопрос об отсутствии аварийности Дома Басевича по иску градозащитников.