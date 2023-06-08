Деятели культуры просят лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга

18 деятелей культуры подписали обращение городских активистов с требованием лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга, сообщили 8 июня в Градозащитном пресс-центре. Сбор подписей связан со сносом дома Басевича, территорию которого планируют передать возглавляемой господином Эйфманом Академии танца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония закрытия фестиваля «Черешневый лес». Борис Эйфман перед началом спектакля

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Церемония закрытия фестиваля «Черешневый лес». Борис Эйфман перед началом спектакля

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди подписавшихся историк и писатель Лев Лурье, музыкант и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, художника Алла Джигирей, актриса Татьяна Петрови, актер и музыкант Михаил Новицкий и другие.

Градозащитники совместно с деятелями культуры обвиняют Бориса Эйфмана в разрушении кинематографа «Ассамблея» на улице Лизы Чайкиной, дома Басевича, школы и детского сада, сквера на Большой Пушкарской улице и строящегося парка «Тучков Буян».

В обращении указывается, что он совершал это «целенаправленно и последовательно», «во вред петербуржцам, во вред детям». «Фактически возглавляемыми им (Борисом Эйфманом — «Ъ-СПб») бюджетными учреждениями Академический театр балета Бориса Эйфмана и Академия танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне были уничтожены два объекта культурного наследия, а также два сквера»,— говорится в тексте петиции.

Звание почетного гражданина Петербурга Борис Эйфман получил в 2021 году. Он получил голоса 34 депутатов ЗакСа города.

Напомним, что снос Дома Басевича в Петербурге начался 18 мая. Внутрь здания в знак протеста против его уничтожения проникли несколько человек, которые находились там, пока велись демонтажные работы. В результате начавшихся работ также оказался поврежден соседний жилой дом. При этом Куйбышевский райсуд города отказался снова рассматривать вопрос об отсутствии аварийности Дома Басевича по иску градозащитников.

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