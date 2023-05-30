В Новосибирске расселят 65 частных домов возле «Локомотив Арены» для развития территории

В Новосибирске по итогам конкурсного отбора определен инвестор для развития территории возле регионального центра волейбола «Локомотив Арена». Им стало ООО «Комфорт», предложившее за получение права комплексного развития площадки более 60 млн руб. при стартовой цене 58 млн., сообщает мэрия Новосибирска. Общий объем инвестиций в развитие территории городские власти оценивают в 1 млрд руб., срок договора с застройщиком – 10 лет.

Речь идет о площадке 67 тыс. кв м. в границах улице Ипподромской, улице Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах. «В рамках реализации договора о комплексном развитии территории планируется расселение индивидуального жилого сектора – 65 домовладений, выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и благоустройство обводненного карьера «Верховое»»,– сообщает мэрия. Инвестиции в обустройство карьера мэрия оценивает в 100 млн руб.

Начать строительство новых домов на этой площадке застройщик сможет после расселения и сноса индивидуальных жилых домов и благоустройства карьера. Сделать это он должен до конца 2027 года.

ООО «Комфорт» принадлежит в равных долях Сергею Чечко и Михаилу Шашкову. Зарегистрирована в 2014 году в Новосибирской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», до июня 2022 года 100% компании принадлежали Игорю Белокобыльскому.

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Оксана Павлова