Банк «Точка»: кредитные организации Казахстана отклоняют операции в рублях только в 1% случаев

Российские предприниматели столкнулись с отказами казахстанских банков принимать платежи в рублях, сообщили «Ведомости». Однако, как уточнила «Ъ» лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова, такие ситуации происходят крайне редко и составляют менее 1% случаев. Глава Минфина Казахстана сообщил, что правительство отклонять платежи в рублях банкам не поручало.

«Ситуации, когда банки Казахстана отказываются принимать рублевые платежи от предпринимателей из России,— крайне редки. Лишь периодически предприниматели сталкиваются с такими ситуациями — менее 1% случаев»,— рассказала госпожа Давыдова.

Анна Давыдова обратила внимание, что некоторые импортеры перешли на работу с казахскими партнерами в местной валюте — тенге. По ее словам, количество платежей, совершенный в период с апреля по май, выросло в 1,4 раза по сравнению с первым кварталом 2023 года.

По информации «Ведомостей», казахстанские банки начали отменять транзакции российских предпринимателей, опасаясь санкций. Однако министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что правительство не принимало никаких решений об ограничении деятельности банков по операциям в рублях.

«В целом есть такое понятие, как KYC (know your customer.— "Ъ") — знай своего клиента. Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было»,— сказал господин Жамаубаев (цитата по «Интерфаксу»).

Взаимодействие иностранных банков с российскими ограничено из-за действующих в их отношении санкций за военную операцию на Украине. Участники профильной сессии Евразийского экономического форума считают, что альтернативным способом совершения платежных операций может стать использование цифровых валют. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) такие валюты разрабатываются центробанками России и Казахстана. Кроме этих двух стран в ЕАЭС также входят Армения, Белоруссия и Киргизия.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На рубль-тенге рассчитайся».

Милена Костерева