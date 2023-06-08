Канцлер ФРГ Шольц призвал готовиться к тому, что Западу еще долго придется помогать Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что западным странам придется еще долго помогать Киеву в условиях российско-украинского военного конфликта. Он призвал членов ЕС готовиться к этому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы не знаем, когда закончатся военные действия... Поэтому мы должны подготовиться к тому, что нам еще долго придется помогать Украине. И мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого и прочного мира. С этой целью мы проводим интенсивные обмены с Украиной и многими другими странами мира»,— сообщил немецкий канцлер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, на данный момент в ЕС существует полное единство по поводу необходимости поддержки Украины. Он уточнил: на сегодняшний день для Запада важно помочь Украине «защитить себя», а после этого поспособствовать проведению мирных переговоров. «Главная цель — справедливый мир и прекращение этой ужасной войны, которая приносит столько страданий и разрушений»,— считает Олаф Шольц. Политик добавил, что Запад поможет Украине добиться своих целей и на поле боя, и за столом переговоров.

Украинские власти настаивают, что любые переговоры о мирном урегулировании конфликта возможны лишь после вывода российских войск с территории страны. Кроме того, переговоры, по мнению Киева, должны вестись в соответствии с «формулой мира», разработанной президентом Украины Владимиром Зеленским в 2022 году. В ней значится десять пунктов. Среди них — восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план мирного урегулирования отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов