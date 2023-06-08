В центре Петербурга вновь повредили исторический Дом Орлова

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга зафиксировал проведение самовольных работ на фасаде исторического Дома Орлова на Вознесенском проспекте, 18.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

«Специалистами КГИОП произведен осмотр здания, ЖКС № 2 Адмиралтейского района объявлено предостережение, в адрес УМВД направлено заявление о преступлении по статьям 243, 243.1, 330 УК РФ. Это нарушение уже повторное»,— говорится в сообщении КГИОП.

В комитете уточнили, что два года назад на фасаде Дома Орлова самовольно демонтировали лепной декор, в том числе горельефные женские полуфигуры. Тогда был составлен протокол об административном правонарушении, комитет обратился в суд. «По решению суда необходимо в течение двух лет выполнить ремонт фасадов с восстановлением лепного декора, являющегося предметом охраны. Срок исполнения решения суда еще не истек»,— напомнили в КГИОП.

В среду, 7 июня, в соцсетях появились сообщения, что рабочие альпинисты сбивают лепной декор с фасада Дома Орлова.

«Ъ-СПб» писал, что в начале января из-за поджога квартиры в здании сгорели несколько исторических элементов декора. Поджигатель был задержан и отправлен в СИЗО.

Доходный дом Е. М. Орлова на Вознесенском проспекте был построен в 1905-1907-х годах. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

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