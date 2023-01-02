Исторические двери и лепнина в доходном доме Орлова уничтожены после пожара, поджигатель задержан

Несколько исторических элементов декора сгорели в доходом доме Орлова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга по итогам поджога. Об этом рассказали в Telegram-канале «SOS СПб СНОС».

Здание на Вознесенском проспекте является объектом культурного наследия. Градозащитники отмечают, что одна из квартир на шестом этаже выгорела полностью, сохранилась лишь старинная изразцовая печь. При этом уничтожены оригинальные двери и лепнина.

Огонь вечером 1 января тушили 32 спасателя и семь единиц техники. Из дома эвакуировали 10 человек, в том числе четырех из горящей квартиры. В тот же день полиция задержала подозреваемого в поджоге. В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).