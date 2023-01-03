Поджигателя исторического дома Орлова в Петербурге отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Дмитрия Сутягина, устроившего пожар в квартире в доходном дома Орлова в Адмиралтейском районе. Сам он просил другую меру пресечения и обещал возместить ущерб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Следствие полагает, что 01.01.2023 фигурант совершил поджог квартиры в доме на Вознесенском проспекте, причинив потерпевшей ущерб на сумму не менее 50 тыс. рублей. Срок меры — 01.03.2023»,— говорится в сообщении.

Пожар в доходном доме Орлова вечером 1 января тушили 32 спасателя и семь единиц техники. По сообщению очевидцев, Сутягин поджег дверь квартиры своей сожительницы, потому что не мог попасть внутрь. Его задержали в тот же день. Сама квартира выгорела полностью, в огне погибла оригинальная историческая лепнина и декор, сохранилась лишь старинная изразцовая печь.

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