Съезд на КАД с Парашютной улицы перекроют на ночь

В ночь на 12 июня на севере Петербурга из-за дорожных работ будет временно перекрыт съезд на внешнее кольцо КАД с Парашютной улицы.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», съезд закроют для автомобилистов с 01:00 до 05:00. Дорожники будут монтировать на объекте карнизные блоки для строительства путепровода над проезжей частью КАД.

Работы пообещали проводить в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с опережением срока завершился ремонт Выборгской и Арсенальной набережных.

Также сообщалось, что в ночь с 12 на 13 июня в Петербурге не будут разводить мосты.

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