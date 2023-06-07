Ко Дню России в Петербурге не будут разводить мосты

В ночь с 12 на 13 июня в Санкт-Петербурге не будут разводиться мосты через Неву и ее рукава, сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Это связано с празднованием Дня России.

«При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте mostotrest-spb.ru, официальных страницах в социальных сетях и в мобильном приложении "Мосты Петербурга"»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение и парковку на ряде улиц Петербурга начнут запрещать с 8 июня в связи с ПМЭФ. Основная часть ограничений вступит в силу с 12 числа.

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