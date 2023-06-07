В Петербурге завершили ремонт Выборгской и Арсенальной набережных

Ремонт Выборгской и Арсенальной набережных в Санкт-Петербурге завершен с опережением графика. В общей сложности отремонтировано 3,3 км дорожного полотна. Об этом 7 июня отчитались в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ

На объектах заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановили изношенное покрытие тротуара, перестановили тротуарные бортовые камни и нанесли разметку.

В КРТИ уточнили, что Арсенальная и Выборгская набережные относятся к дорогам с высокой интенсивностью движения, свыше 30 тыс. автомобилей в сутки, поэтому замена асфальта проводилась поэтапно, по одной полосе без закрытия движения.

Также в настоящий момент в Петербурге в завершающей стадии находится ремонт на Пироговкой набережной, добавили в комитете.

«Ъ-СПб» писал, что работы на Выборгской и Арсенальной набережных начались в начале мая. Кроме этого, сообщалось, что ремонт Ушаковской набережной в Петербурге тоже завершили на месяц раньше намеченного срока.

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