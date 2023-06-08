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Чемпион мира по боксу лишился мандата депутата Тюменской облдумы

Парламентарии Тюменской областной думы лишили мандата депутата от «Единой России», чемпиона мира по боксу Евгения Макаренко. Решение об его отставке приняли на очередном заседании думы, сообщили в пресс-службе правительства региона. Местные СМИ сообщали, что от мандата он отказался по собственному желанию.

Евгений Макаренко занимал пост депутата Тюменской облдумы разных созывов с 2011 года. Он является восьмикратным Чемпионом России по боксу, двукратным Чемпионом мира и Европы. Участник Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Ранее на заседании Тюменской облдумы депутаты приняли решение, что выборы губернатора региона состоятся 10 сентября. Также был избран новый Уполномоченный по правам человека в Тюменской области. Им стал Олег Датских.

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