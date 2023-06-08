Новым Уполномоченным по правам человека в Тюменской области назначен Олег Датских. Решение приняли на заседании тюменской областной Думы. В пресс-службе правительства региона сообщили, что после оглашения результатов тайного голосования Олег Датских принял присягу. Срок его полномочий — 5 лет.

Олег Датских более 18 лет прослужил в органах внутренних дел и прошел путь от инспектора паспортно–визовой службы РОВД до начальника УФМС России по Челябинской области. С 2014 года он принимает участие в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Украины. В 2020 году он был назначен на должность директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Напомним, с 2013 года пост Уполномоченного по правам человека в Тюменской области занимал Сергей Миневцев.

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