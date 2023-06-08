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Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Такое решение приняли депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, ранее о намерении участвовать в выборах губернатора Тюменской области заявлял глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. Кроме того, по данным СМИ, в предвыборной гонке примет участие депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от ЛДПР Денис Садовников.

В мае действующий глава региона Александр Моор попросил президента Владимиром Путиным дать оценку его работе. Губернатор заявил, что для него это «очень важно», чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры. Глава государства пожелал Александру Моору удачи.

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