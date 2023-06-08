Segezha Group продолжает программу благотворительности

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH) продолжает участвовать в реализации социальных проектов. Благотворительность направлена на улучшение городской инфраструктуры, спорта, образования, экологии и медицины. В первом полугодии 2023 года на эти нужды перечислили около 8,4 млн рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Средства компании используются для ремонта дорог, благоустройства мемориальных объектов, ремонта дворов жилых районов, школ, библиотек, домов культуры. Segezha Group помогает больницам приобретать медицинское оборудование, улучшать бытовые условия в отделениях и палатах. Холдинг поддерживает объекты культурного наследия, в том числе федерального и общемирового значения. Ветераны предприятий Группы получают аптечные сертификаты. Особое внимание уделяется поддержке будущих работников предприятий – в регионах реализуется стипендиальная программа по линии профильных вузов и ссузов.

Более 1,4 млн рублей в первом полугодии Segezha Group направила на благотворительность в Красноярском крае. Лесосибирский ЛДК №1 помог Крестовоздвиженскому кафедральному собору и Союзу ветеранов боевых действий. Как и в других регионах присутствия, компания реализует в Сибири корпоративную стипендиальную программу. Соответственно, часть средств пошли на стипендии талантливым студентам Лесосибирского технологического техникума, также оказывается финансовая и организационная поддержка профориентационных чемпионатов и мероприятий среди школьников города. Приангарский ЛПК оказал помощь Красноярской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях организации праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Во втором полугодии 2023 года Segezha Group продолжит работу в сфере благотворительности – уже составлена «дорожная карта» социальных инвестиций, определены объекты поддержки и конкретные благополучатели.

«Основные направления социальных инвестиций в регионах приняты с учетом мнения жителей и положительного опыта. 40% средств – это, как правило, софинансирование инфраструктурных проектов, нацеленных на обеспечение комфортной жизни в лесных регионах. Компания ведет эту работу в синергии с кадровыми потребностями своих градообразующих производств. В этих же целях помогаем высшим и средним учебным заведениям, стараемся создавать хорошие условия труда и отдыха. Это позволяет нам привлекать и удерживать в городах и лесных поселках высококвалифицированных специалистов. По сути, это наш вклад в социальный и кадровый капитал территории присутствия. Ежегодный охват аудитории благополучателей компании составляет примерно 600 тысяч человек», – говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги, а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства – в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»