Число отравившихся роллами в Екатеринбурге превысило 20 человек

В Екатеринбурге число заразившихся острой кишечной инфекцией после употребления роллов увеличилось до 22 человек, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора Свердловской области. Филиал ресторана «Ёбидоёби» по адресу ул. Щербакова, 20 временно закрыт. Заведение обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и обследование сотрудников.

Напомним, в период со 2 по 4 июня в состоянии средней тяжести были госпитализированы 13 человек. В больнице всем диагностировали заражение сальмонеллезом.

Рассмотрение дела об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) в Чкаловском районном суде назначено на 9 июня.

Полина Хабарова

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