Новосибирское заксобрание не поддержало идею депутата КПРФ о проведении выборов губернатора в один день

Депутаты заксобрания Новосибирской области отказались поддержать инициативу своего коллеги от КПРФ Романа Яковлева об обращении в облизбирком с предложением провести выборы губернатора в один день – 10 сентября. Обсуждение этого вопроса он предлагал включить в повестку сегодняшней сессии. «Один день голосования вместо трех – это экономия для бюджета. Тем более, что сейчас нет коронавирусных ограничений, в период которых было введено трехдневное голосование. Нет необходимости в трех днях голосования»,– сказал он.

Депутат от «Единой России» Валерий Ильенко призвал членов фракции не поддерживать это предложение Романа Яковлева. «Как показала практика, и есть соответствующая социология, что трехдневное голосование комфортно и доступно избирателям. Что касается контроля, то облизбирком и центризбирком грубых нарушений на выборах не регистрировал»,– сказал он.

В результате вопрос не был включен в повестку – против высказались 45 депутатов, поддержали инициативу – 13, еще четверо воздержались.

В мае бюро новосибирского обкома КПРФ поддержало выдвижение на выборы главы региона депутата законодательного собрания Романа Яковлева. О намерении участвовать в выборах главы региона ранее также заявил действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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Оксана Павлова