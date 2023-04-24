Андрей Травников планирует участвовать в выборах губернатора Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре. «Да, участвую»,– сказал он (цитата по «Интерфакс»), отвечая на вопрос об участии в выборах главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В минувшую пятницу в Новосибирске начал работу Штаб общественной поддержки «Единой России», его возглавил сенатор Александр Карелин. Штаб займется сбором идей и инициатив, направленных на развитие региона. По словам первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, «штаб продолжит работу и после сентябрьских выборов». «А в период губернаторской избирательной кампании окажет поддержку действующему главе региона, секретарю нашего реготделения Андрею Травникову»,– отметил он.

Андрей Травников, чью кандидатуру выдвинула «Единая Россия», победил на выборах губернатора Новосибирской области в 2018 году, набрав 64,52% голосов, явка составила 29,52%.

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Сергей Балин