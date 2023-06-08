Северный интерактив

Компания «Востсибнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») ко Дню защиты детей представила на фестивале «Первый. Детский» в Красноярске собственную интерактивную локацию. Здесь был и традиционный чум северных народов, и мастер-классы по оригами, и огромная раскраска, и, конечно, эвенкийские сувениры с настоящей нефтью. Этот праздник — часть целенаправленной политики компании по работе с детьми и молодежью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК

Семейный фестиваль «Первый. Детский» собрал представителей крупных предприятий города, молодежных центров, коммерческих компаний. На площадках выступали местные творческие коллективы, огромные ростовые куклы, проводился детский костюмированный забег.

Локация нефтяников вызвала огромный интерес у детей и родителей. В эвенкийский чум выстроилась очередь, а с олененком Орхе хотел сфотографироваться буквально каждый, кто его видел. Гости смогли разрисовать большую раскраску на полотне 4 2,5 метра. В качестве подарков гостям вручали детские комиксы, значки и книги, внутри которых находятся колбы с настоящей эвенкийской нефтью. Отметим, что участие в подобных мероприятиях — традиция для «Востсибнефтегаза». В прошлом году нефтяники радовали детей на фестивале «Радуга».

Поддержка молодежных инициатив, детей — это планомерная политика компании. С 2014 года нефтяники поддерживают «Школу начинающего каюра» в Байките, где обучаются дети из отдаленных поселков, проживающие в интернате. Здесь тренер обучает навыкам управления собачьей упряжкой, а дети сами заботятся о питомцах.

Кроме того, в прошлом году молодые специалисты «Востсибнефтегаза» приняли участие в акции «Елка желаний», помогли первоклассникам перед началом учебного года. Уже в этом году компания организовала для детей Байкита трехдневные новогодние праздники с играми и подарками.

Совместные выезды семей сотрудников компании на различные городские и корпоративные праздники — добрая традиция для нефтяников. Детские конкурсы рисунков, творческие фестивали, спортивные и экологические акции проводятся регулярно. В начале каникул дети посетили городской ипподром, где им рассказали о жизни лошадей, состязаниях. Кроме того, ребята самостоятельно смогли намешать кашу для скакунов, приняли участие в квест-экскурсии, тематической фотосессии.

Безусловно, пристальное внимание уделяется профориентационным мероприятиям, поиску новых перспективных сотрудников. Так, в компании действует программа непрерывного образования «Школа — вуз — предприятие», позволяющая готовить кадровый резерв прямо со школьной скамьи. Такой подход позволяет выявлять талантливую и перспективную молодежь, предоставлять больше возможностей молодым людям. В школах созданы «Роснефть-классы», где ребята углубленно изучают предметы инженерного профиля. Также в компании работают со студентами профильных вузов, предоставляя возможности изучать предметы не только в теории, но и на практике. Ну а для молодых специалистов компании созданы практически идеальные условия для роста, поиска новых идей и реализации своих проектов.