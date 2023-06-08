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Коммерсантъ FM
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«Пари НН» обыграл «Родину» со счетом 3:0 в первом матче за право выступать в РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал гостевую победу над московской «Родиной» со счетом 3:0 в первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Встреча прошла 7 июня.

Голы забили Эдгар Севикян (10-я минута), Владислав Яковлев (57) и Альберт Шарипов (90+2). Ответный матч пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.

Победителем по итогам двух стыковых матчей будет считаться команда, забившая в совокупности больше голов. Если после двух встреч количество голов будет у обеих команд одинаковым, то после матча в Нижнем Новгороде будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если и после них победитель не определится, то будет назначена серия пенальти.

Эрдни Кагалтынов

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