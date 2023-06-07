Папу римского Франциска прооперируют

Папа римский Франциск сегодня, 7 июня, будет прооперирован под общим наркозом, после чего несколько дней проведет в больнице. Как сообщила пресс-служба Ватикана, операция 86-летнему понтифику понадобилась из-за ухудшения здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi, Reuters Фото: Yara Nardi, Reuters

В пресс-службе уточнили, что папе римскому сделают лапаротомию, а также проведут пластику брюшной стенки протезами. Это необходимо для лечения «рецидивирующего, болезненного и ухудшающегося» сужения кишечника.

«Пребывание (понтифика.— "Ъ") в медицинском учреждении продлится несколько дней, чтобы обеспечить нормальное течение послеоперационного периода и полное функциональное восстановление»,— добавили в пресс-службе (цитата по AP).

В 2021 году папа римский Франциск перенес операцию на кишечнике. У него также диагностирован артроз, из-за чего понтифик передвигается на инвалидной коляске. В марте он провел несколько дней в больнице из-за респираторной инфекции.

Лаура Кеффер