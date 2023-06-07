Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оператор сообщил об исправном состоянии российской части аммиакопровода Тольятти—Одесса

Компания «Трансаммиак» сообщила, что российская часть аммиакопровода Тольятти—Одесса отсечена от украинской, она находится в исправном состоянии. «Трансаммиак» осуществляет эксплуатацию аммиакопровода на территории России.

«В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак"»,— сообщили ТАСС в компании.

Аммиакопровод Тольятти—Одесса. Характеристики и маршрут

Читать далее

Сегодня Министерство обороны России сообщило, что 5 июня в районе Масютовки в Харьковской области украинская диверсионно-разведывательная группа взорвала аммиакопровод Тольятти—Одесса. По данным ведомства, в результате пострадало мирное население (количество пострадавших не называлось).

В российском МИДе уточнили, что одна из станций выведена из строя, на восстановление потребуется от одного до трех месяцев. Украинская сторона инцидент не комментировала. Однако 6 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил об обстрелах станции аммиакопровода российскими силами.

Аммиакопровод соединяет предприятие «Тольяттиазот» в Самарской области и Одесский припортовый завод, по нему осуществляется поставка российского аммиака на экспорт. Транзит аммиакопровода Тольятти—Одесса приостановили 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. Возобновление транзита — одно из ключевых условий российской стороны для продления зерновой сделки.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...