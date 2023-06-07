Оператор сообщил об исправном состоянии российской части аммиакопровода Тольятти—Одесса

Компания «Трансаммиак» сообщила, что российская часть аммиакопровода Тольятти—Одесса отсечена от украинской, она находится в исправном состоянии. «Трансаммиак» осуществляет эксплуатацию аммиакопровода на территории России.

«В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак"»,— сообщили ТАСС в компании.

Сегодня Министерство обороны России сообщило, что 5 июня в районе Масютовки в Харьковской области украинская диверсионно-разведывательная группа взорвала аммиакопровод Тольятти—Одесса. По данным ведомства, в результате пострадало мирное население (количество пострадавших не называлось).

В российском МИДе уточнили, что одна из станций выведена из строя, на восстановление потребуется от одного до трех месяцев. Украинская сторона инцидент не комментировала. Однако 6 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил об обстрелах станции аммиакопровода российскими силами.

Аммиакопровод соединяет предприятие «Тольяттиазот» в Самарской области и Одесский припортовый завод, по нему осуществляется поставка российского аммиака на экспорт. Транзит аммиакопровода Тольятти—Одесса приостановили 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. Возобновление транзита — одно из ключевых условий российской стороны для продления зерновой сделки.

Лусине Баласян