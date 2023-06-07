Количество туристов в Геленджике выросло на 5%

За пять месяцев Геленджик посетили более 561 тыс. туристов. Это на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мае для туристов работали 517 средств размещения. Их заполняемость составила около 60%. На июнь санаторно-курортные и крупные гостиничные предприятия города забронированы на 75%, на июль — на 79%, на август — на 75%.

Только за время новогодних праздников в Геленджике отдохнули около 26 тыс. человек. На лето Геленджик входит в топ-три направлений для отдыха в Краснодарском крае. Всего регион в этом году планирует принять около 17 млн туристов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram