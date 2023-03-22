Турпоток на курорты Кубани в 2023 году ожидают на уровне 17 млн человек

В 2023 году турпоток на курорты Краснодарского края ожидают на уровне прошлого года, около 17 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минкурортов и туризма региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В наступившем году спрос на отдых в Краснодарском крае будет также высоким. С начала года мы уже приняли почти 1,5 млн отдыхающих. Рассчитываем, что общий турпоток составит более 17 млн туристов»,— отметили в министерстве.

Летний сезон на Кубани традиционно начнется 1 мая. В пик курортного времени в крае будет работать более 10,5 тыс. средств размещения. В этом году откроется несколько новых отелей, в том числе работающих по системе «все включено».

К открытию готовят более 550 пляжей общей протяженностью около 113 км. При этом их обустроят не только на Черноморском и Азовском побережье, но и в степной зоне на внутренних водоемах. В этом году также планируется ввести в эксплуатацию турбазу в Ейском районе и три базы отдыха в Мостовском районе.

За 2022 год в Краснодарском крае отдохнули 17,4 млн туристов. Как отмечал глава региона Вениамин Кондратьев, это выше уровня допандемийного 2019 года.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram