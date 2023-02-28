Горсовет Липецка возглавила Евгения Фрай

28 февраля городской совет Липецка тайным голосованием избрал на пост председателя депутата по округу №12 Евгению Фрай. Ее кандидатура была выдвинута партией «Единая Россия», которая занимает абсолютное большинство мест в парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в горсовете, к исполнению полномочий председателя Евгения Фрай приступит с 9 марта. За нее проголосовали все 33 присутствовавших депутата. Предыдущий спикер Александр Афанасьев подал заявление о сложении полномочий в конце ноября прошлого года, сославшись на необходимость вернуться в бизнес.

«Коллеги, нам придется работать в эпоху серьезных перемен, неопределенности. В это время важно, как никогда сотрудничать, быть опорой друг другу, слушать и главное слышать, уважать мнение друг друга, ценить его, работать лицом к лицу со своими избирателями. Я очень надеюсь на вашу вовлеченность, конструктив и трудолюбие»,— сказала госпожа Фрай. Ее кандидатуру поддержали губернатор Игорь Артамонов, мэр Евгения Уваркина и Александр Афанасьев.

Фото: lipetskcity.ru

Евгении Фрай 49 лет. С апреля 1999 года (с момента создания организации) директор Благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», учредителем которого является ПАО «НЛМК». Евгения Фрай избиралась депутатом Липецкого горсовета двух последних созывов. В последнем была вице-спикером и членом комиссий по социальным вопросам, здравоохранению и экологии и образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

Сергей Толмачев