Земельный совет согласовал участки под проекты стоимостью 7,4 млрд рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил предоставление земельных участков под 10 инвестпроектов. Общий объем заявленных вложений по ним составил 7,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, совет согласовал выделение участка под строительство центра игровых видов спорта на улице Ванеева. Инвестор ООО СЗ «Богарт Бор» намерен вложить 160 млн руб. Компании «Норма Сервис» согласовали представление площадки на улице Левинка под производство металлоконструкций, инвестиции оцениваются в 280 млн руб.

Производителю бытовой химии «Синергетик» одобрили предоставление участка рядом с действующим производством в Дзержинске для расширения линейки моющих средств. Объем заявленных инвестиций — 120 млн руб. В Павловском районе инвестору ООО «Лига» подобрали землю под развитие производства металлоконструкций и пожарных гидрантов, вложения в этот проект оцениваются в 380 млн руб.

Компания «Возвуден» получит дополнительную площадку в Вознесенском округе: инвестор намерен вложить 300 млн руб. в расширение производства деревянных игрушек.

Кроме того, земельный совет одобрил предоставление земли под флагманскую школу для одаренных детей на Бору и согласовал региональной компании «Дом.НН» участок на улице Большой Печерской для восстановления пострадавшего от пожара Дома Чардымова.

Анастасия Еремина