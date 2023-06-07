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Коммерсантъ FM
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Reuters: Россия увеличит прокачку нефти по южной ветке «Дружба» в июне

Россия увеличит на 16% в сутки поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в июне. Это произойдет из-за того, что европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) хотят закупить как можно больше российской нефти из-за опасений проблем с транзитом через Украину. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника.

По информации агентства, венгерская MOL, которая владеет НПЗ в Венгрии и Словакии, собирается в июне закупить около 900 тыс. тонн российской нефти Urals против 750 тыс. тонн в мае. Чешский концерн Unipetrol, принадлежащий польской PKN Orlen, в июне планирует закупить до 430 тыс. тонн Urals против 400 тыс. в мае.

В разговоре с Reuters представитель MOL сообщил, что компания продолжает закупать нефть с поставкой через трубопроводы «Дружба» и Adria. В PKN Orlen отказались комментировать планы закупок российской нефти.

Сейчас поставки по «Дружбе» осуществляются только по южной ветке, которая проходит через территорию Украины и Белоруссии. Ранее Киев и Минск предложили повысить тарифы за транзит, что увеличит стоимость нефти для европейских покупателей.

Прокачка российской нефти по северной ветке фактически прекращена после того, как Польша и Германия отказались от закупок энергоносителя. Сейчас по ветке поставляют небольшие объемы казахстанской нефти.

Подробнее о требованиях Киева и Минска — в материале «Ъ» «"Дружба" качает убытки».

Олеся Павленко

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