Стали известны даты концертов Дианы Арбениной в Сочи и Краснодаре

Концерты группы «Ночные снайперы» в Краснодаре и Сочи пройдут 28 и 29 июня соответственно. Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива.

Ранее концерты были перенесены на вторую половину июня из-за состояния здоровья Дианы Арбениной.

Концерт к 30-летию группы «Ночные снайперы» в Краснодаре должен был пройти в ДС «Олимп» 12 июня. В конце мая артистка получила травму спины, однако тур решили не отменять. Позже певица сама прокомментировала информацию об отмене концерта в Краснодаре.

Татьяна Ручкина

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