Патрушев: США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США «ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы» против России и Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба Совбеза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Господин Патрушев отметил, что Белоруссия остается неизменным ближайшим союзником и стратегическим партнером. «Мы укрепляем общую обороноспособность, сообща противостоим внешнему санкционному давлению и попыткам вмешательства в наши внутренние дела»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. <...> Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах»,— добавил Николай Патрушев.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».