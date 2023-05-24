Ушаковскую набережную в Петербурге отремонтировали на месяц раньше срока

В Приморском районе Санкт-Петербурга с опережением графика отремонтировали Ушаковскую набережную. Подрядчик завершил работы с опережением графика более чем на месяц, сообщили 24 мая в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На объекте протяженностью 0,96 км дорожники провели в нормативное состояние 26 тыс. кв. м проезжей части, также заменили бортовые камни, люки ливневой канализации, уложили два слоя асфальтобетона, обустроили тротуары, восстановили нарушенное благоустройство и нанесли разметку.

В КРТИ отметили, что Ушаковская набережная отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2023 году дорожники в рамках него также намерены привести в нормативное состояние Арсенальную, Свердловскую, Пироговскую и Выборгскую набережные.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июне в Петербурге начнется ремонт Приморского проспекта. Также сообщалось, что в связи с продолжающимся ремонтом Пироговской набережной на один день в четверг, 25 мая, для автомобилистов будет полностью закрыт съезд на набережную с Большого Сампсониевского проспекта.

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