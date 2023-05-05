В Петербурге начался ремонт Арсенальной и Пироговской набережных

В Санкт-Петербурге стартовали ремонтные работы на двух набережных Невы в центре города, движение по ним будет ограничено в течение недель, сообщила пресс-служба правительства города в пятницу, 5 мая.

Так, по Арсенальной набережной на участке от Арсенальной улицы до Литейного моста будет ограничен проезд с 6 по 20 мая. Ограничение движения транспорта по Пироговской набережной вводится на отрезке от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева с 12 мая по 10 июля.

«В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно, по одной полосе»,— говорится в сообщении.

В рамках работ будут отремонтированы проезжай часть и тротуары, полностью заменен бордюрный камень и нанесена новая разметка.

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