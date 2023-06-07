Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин встретился с премьером Белоруссии Головченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Они обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства, а также сотрудничество в области торговли и экономики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Роман Головченко (слева) и Михаил Мишустин во время встречи

Роман Головченко (слева) и Михаил Мишустин во время встречи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Роман Головченко (слева) и Михаил Мишустин во время встречи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил Михаил Мишустин, в рамках соглашения о Союзном государстве уже выполнено десять союзных программ, ведено в эксплуатацию пять «информационных систем». «Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено почти 80% — это очень неплохой результат»,— сказал премьер.

По словам премьера, товарооборот двух стран за 2022 год вырос на 12% и превысил 3 трлн руб. (111 млрд белорусских руб.) В январе—апреле товарооборот вырос на 11%, составив более 1 трлн руб. (почти 40 млрд белорусских руб.)

Кроме того, по словам Михаила Мишустина, рамках межправительственного соглашения о промышленной кооперации были утверждены 16 совместных проектов в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники на сумму 80 млрд руб. (3 млрд белорусских руб.).

24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) и встречи с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день он сообщил, что Россия перемещает нестратегическое ядерное оружие в Белоруссию. Тогда же министры обороны России и Белоруссии подписали соглашения, определяющие порядок хранения такого оружия на белорусской территории.

Подробнее о заседании Евразийского форума — в материале «Ъ» «Нечто евразумительное».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...