Мишустин встретился с премьером Белоруссии Головченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Они обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства, а также сотрудничество в области торговли и экономики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Головченко (слева) и Михаил Мишустин во время встречи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роман Головченко (слева) и Михаил Мишустин во время встречи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил Михаил Мишустин, в рамках соглашения о Союзном государстве уже выполнено десять союзных программ, ведено в эксплуатацию пять «информационных систем». «Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено почти 80% — это очень неплохой результат»,— сказал премьер.

По словам премьера, товарооборот двух стран за 2022 год вырос на 12% и превысил 3 трлн руб. (111 млрд белорусских руб.) В январе—апреле товарооборот вырос на 11%, составив более 1 трлн руб. (почти 40 млрд белорусских руб.)

Кроме того, по словам Михаила Мишустина, рамках межправительственного соглашения о промышленной кооперации были утверждены 16 совместных проектов в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники на сумму 80 млрд руб. (3 млрд белорусских руб.).

24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) и встречи с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день он сообщил, что Россия перемещает нестратегическое ядерное оружие в Белоруссию. Тогда же министры обороны России и Белоруссии подписали соглашения, определяющие порядок хранения такого оружия на белорусской территории.

Подробнее о заседании Евразийского форума — в материале «Ъ» «Нечто евразумительное».

Анастасия Ларина