Совфед вывел дела об организаторах ОПГ из-под юрисдикции суда присяжных

Совет федерации одобрил внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предполагают, что дела организаторов преступных сообществ (ОПГ) выведут из-под юрисдикции суда присяжных. Разработчики соответствующего закона убеждены, что рассмотрение таких дел присяжными не учитывает специфику преступлений.

В частности, считают авторы инициативы, необходимо обеспечивать повышенные меры безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных. Также у подобных дел есть «юридические особенности», что требует высокопрофессиональной правовой оценки совершенных преступлений.

Документом предлагается исключить из компетенции суда присяжных уголовные дела, возбужденные по ч. 4 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает «РИА Новости». Одним из соавторов закона был глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Дела об организаторах ОПГ неоднократно рассматриваются судом присяжных. В частности, присяжные привлечены к суду над предполагаемым лидером ОПГ из Орска Сергеем Корчагиным, который начался в апреле. Фигурант дела вместе с сообщником в зависимости от роли и степени участия в преступлениях обвиняются в том числе в убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Лаура Кеффер