Грузинская IDFI сообщила о росте сделок с недвижимостью в Батуми на 17,6% от лица россиян

За последний год степень проникновения российского капитала и российского бизнеса в различные сферы грузинской экономики, включая рынок недвижимости, строительство, банковский сектор и туризм, резко увеличилась. К такому заключению на основе изучения официальной информации, в том числе данных Национального агентства государственного реестра, пришли эксперты неправительственной организации Institute for Development of Freedom of Information (IDFI).

Согласно отчету IDFI, с января по декабрь 2022 года доля российских граждан в сделках по покупке первичного и вторичного жилья увеличилась с 0,9% до 5% в Тбилиси и с 5% до 17,6% в Батуми.

В исследовании отмечается, что с марта по сентябрь 2022 года граждане РФ приобрели в Грузии 15 164 строения (в том числе 13 262 квартиры) и 13 850 земельных участков.

В 2022 году количество россиян составило 1 087 257 человек — это 23% от общего числа приехавших иностранцев. По данным Национального банка Грузии, доход, полученный от поездок граждан России в Грузию, к концу прошлого года достиг $891 млн — это 25% от общего дохода, полученного от международных визитов.

В документе отмечается, что в 2022 году доля посещений граждан России и доходов от них в общей сумме опережает показатели 2019 года, когда не было ограничений, вызванных пандемией.

По состоянию на 31 декабря 2022 года счета в коммерческих банках Грузии имели 161 032 гражданина России (физические лица) и 55 юридических лиц. Также на декабрь 2022 года депозиты, размещенные гражданами России в коммерческих банках Грузии, в целом составляли 2,87 млрд лари (около $1,15 млрд), что на 2,16 млрд лари больше, чем в январе 2022 года.

Согласно исследованию, по состоянию на декабрь 2022 года остаток средств, размещенных на депозитах граждан России в коммерческих банках Грузии, по сравнению с 2021 годом увеличился примерно в четыре раза. При этом только в январе—феврале 2023 года экспорт товаров из Грузии в Россию увеличился на 38%, а в Армению (входящую в ЕврАзЭС) — на 197%.

IDFI предполагает, что значительная часть товаров, следующих транзитом через Грузию в Армению как армянский импорт, затем реэкспортируется в РФ.

